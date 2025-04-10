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  4. Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi...

Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi...

Sıfır otomobil satın almayı düşünenler bütçelerine uygun seçenekleri araştırırken, 2 milyon TL'nin altında satılan 30 model belli oldu.

Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi... - Sayfa 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6,4 artarak 116 bin 900 adede ulaştı. Ancak, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 6,5 azalırken, otomobil satışları yüzde 4,1 ve hafif ticari araç satışları yüzde 15,5 düştü.

2025 yılı Nisan itibarıyla 2 milyon TL'nin altındaki sıfır modelleri belli oldu.

İşte fiyatlarıyla birlikte en uygun 30 model...

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Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi... - Sayfa 2

30. Cupra Leon 1.5 eTSI 150 PS DSG – 2.000.000 TL

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Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi... - Sayfa 3

29. Citroën C5 Aircross Feel 1.5 BlueHDi EAT8 – 1.980.000 TL

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Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi... - Sayfa 4

28. Opel Crossland 1.2 Turbo AT Elegance – 1.915.000 TL

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