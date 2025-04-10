Bu listeye bakmadan sakın araç almayın: İşte 2 milyon TL altında 30 sıfır otomobil listesi...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6,4 artarak 116 bin 900 adede ulaştı. Ancak, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 6,5 azalırken, otomobil satışları yüzde 4,1 ve hafif ticari araç satışları yüzde 15,5 düştü.

2025 yılı Nisan itibarıyla 2 milyon TL'nin altındaki sıfır modelleri belli oldu.

İşte fiyatlarıyla birlikte en uygun 30 model...