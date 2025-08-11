Bu otomobili alanlar asla pişman olmuyor! Alırken de satarken de kazandıran 10 araç açıklandı
İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller, yıllar geçse de değerini neredeyse ilk günkü gibi korumayı başarıyor. Son yapılan bir araştırmaya göre en az değer kaybı yaşayan araçlar belli oldu.
Quartz’ın verilerine göre, 2025 yılında ikinci el otomobil piyasasında en az değer kaybeden modeller açıklandı. Araştırmalar, bazı otomobillerin piyasa değerlerini büyük oranda koruduğunu gösterdi. En az değer kaybı oranı yüzde 9,55 seviyesinde gerçekleşti
İşte en az değer kaybı yaşayan otomobiller...
