Bu otomobili alanlar asla pişman olmuyor! Alırken de satarken de kazandıran 10 araç açıklandı

İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller, yıllar geçse de değerini neredeyse ilk günkü gibi korumayı başarıyor. Son yapılan bir araştırmaya göre en az değer kaybı yaşayan araçlar belli oldu.

Quartz’ın verilerine göre, 2025 yılında ikinci el otomobil piyasasında en az değer kaybeden modeller açıklandı. Araştırmalar, bazı otomobillerin piyasa değerlerini büyük oranda koruduğunu gösterdi. En az değer kaybı oranı yüzde 9,55 seviyesinde gerçekleşti 

İşte  en az değer kaybı yaşayan otomobiller...

10- Chevrolet Blazer EV

Değer kaybı: Yüzde 21,22

9- Chevrolet Equinox EV

Değer Kaybı: Yüzde 19,37

8- Chevrolet Silverado EV

Değer Kaybı: Yüzde 18,74

