Bu otomobiller 2025’e damga vuracak: İşte yeni yılda tanıtılacak en iyi elektrikli araçlar!

GMC Sierra EV Denali



Türkiye’de satışı olmasa da dünya çapında geniş kitlelere ulaşan GMC, yeni modeli GMC Sierra EV Denali ile bu yıl dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. . Denali Extended Range, tam şarjla 390 mil (yaklaşık 628 km) yol alabilirken, ikinci versiyonu olan Max Range ise 460 mil (yaklaşık 740 km) menzil sunacak. Öyle ki her iki modelde de Kia ve Hyundai'nin elektrikli araçlarında gördüğümüz 800 voltluk hızlı şarj sistemi bulunuyor ve bu sayede 350 kW'a kadar güçle yaklaşık 10 dakikada 100 mil (160 km) menzil eklemek de mümkün hale geliyor.