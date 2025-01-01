Bu otomobiller 2025’e damga vuracak: İşte yeni yılda tanıtılacak en iyi elektrikli araçlar!
2025 elektrikli otomobillerin yılı olacak. İçten yanmalı modellerin yerini almaya başlayan bu araçların sayısı yeni yılda katlanarak artacak. İşte 2025’te tanıtılacak en iyi elektrikli otomobiller.
2024 yılında içten yanmalı motora sahip otomobil üretimi epey azaldı. Yeni trend doğa dostu elektrikli otomobiller olurken, üreticiler 2025 yılında daha iddialı ve yepyeni elektrikli modelleriyle karşımıza çıkacak. İşte bu yıl tanıtılacak en iyi elektrikli otomobiller.
Hyundai Ioniq 9
Kia EV9’un büyük başarısının ardundan Hyundai’nin üç sıralı elektrikli SUV segmentindeki yeni modeli büyük bir merakla bekleniyor. 2025’e girerken gözler Ioniq 9’a çevrildi. EV9 ile aynı platformu paylaşan bu araç, hem tasarımı hem de özellikleriyle iddia olacak. 215 beygir gücünde tek motorlu bir temel modeli ve dört tekerlekten çekişli versiyonu bulunan araç, özellikle menziliyle dikkat çekecek. Hyundai’ye göre, arkadan itişli uzun menzilli model, 110,3 kWh kapasiteli bataryasıyla 530 kilometreden fazla yol alabilecek. Bunun yanında hızlı şarj özelliği sayesinde bataryayı %10’dan %80’e sadece 24 dakikada doldurabiliyor.
GMC Sierra EV Denali
Türkiye’de satışı olmasa da dünya çapında geniş kitlelere ulaşan GMC, yeni modeli GMC Sierra EV Denali ile bu yıl dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. . Denali Extended Range, tam şarjla 390 mil (yaklaşık 628 km) yol alabilirken, ikinci versiyonu olan Max Range ise 460 mil (yaklaşık 740 km) menzil sunacak. Öyle ki her iki modelde de Kia ve Hyundai'nin elektrikli araçlarında gördüğümüz 800 voltluk hızlı şarj sistemi bulunuyor ve bu sayede 350 kW'a kadar güçle yaklaşık 10 dakikada 100 mil (160 km) menzil eklemek de mümkün hale geliyor.
AC Ace Classic Electric
Yurt dışında dikkatleri üzerine çekecek bir diğer otomobil ise AC Ace Classic Electric. Britanya'nın en eski aktif otomobil üreticisi AC Cars, klasik Ace roadster modelinin elektrikli versiyonunu bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstelik söz konusu model etkileyici bir şekilde sadece 1.134 kilogram ağırlığında.