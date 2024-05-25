  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak

Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak

Otomobillerde 7 Temmuz'dan sonra yeni dönem başlıyor. Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Belli donanımlara sahip olmayan araçlar bu tarihten itibaren satılmayacak.

Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak - Sayfa 1

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonuna göre otomobillerde olması gereken özellikler şu şekilde;

1 | 8
Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak - Sayfa 2

Acil durum frenleme sistemi

2 | 8
Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak - Sayfa 3

Sürücü yorgunluk sistemi

3 | 8
Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak - Sayfa 4

Kaza yeri kaydedici

4 | 8