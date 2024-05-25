Bu özelliklerin bulunmadığı otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak
Otomobillerde 7 Temmuz'dan sonra yeni dönem başlıyor. Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Belli donanımlara sahip olmayan araçlar bu tarihten itibaren satılmayacak.
Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonuna göre otomobillerde olması gereken özellikler şu şekilde;
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Acil durum frenleme sistemi
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Sürücü yorgunluk sistemi
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Kaza yeri kaydedici
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