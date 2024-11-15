Bugatti’den 453.91 km’lik yeni rekor: 14 milyon dolarlık otomobil sadece 99 adet üretiliyor!

Öte yandan Mistral, sınırlı üretim politikasına sahi. Sadece 99 adet üretilecek araçların tamamı, üretim başlamadan satıldı. Üstelik rekor denemesi yapan araç ise "Mistral Dünya Hız Rekoru Aracı" adıyla anılıyor. Bu özel modelin yaklaşık 14 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Aracın karbon gövdesi ve turuncu detayları ise, rekoru simgelemek için tasarlandı.