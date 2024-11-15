Bugatti’den 453.91 km’lik yeni rekor: 14 milyon dolarlık otomobil sadece 99 adet üretiliyor!
Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden Bugatti, Mistral modeliyle açık araç kategorisinde dünya hız rekorunu kırarak saatte 453.91 km hıza ulaştı. 8.0 litrelik W16 motorla donatılan bu özel model sadece 99 adetle sınırlı.
Lüks otomobil devi Bugatti, otomobil sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. Çok güçlü donanıma sahip araçlarıyla ön plana çıkan Fransız dev, yakın zamanda yeni bir rekor daha kırdı.
Bugatti, Mistral modeliyle açık araçlarda dünya hız rekorunu kırdı. Almanya'nın Papenburg şehrindeki yüksek hız test pistinde yapılan denemede Mistral, saatte 453.91 km gibi rekor bir hıza ulaştı. Bu, eski rekorun sahibi Hennessey Venom GT Spyder'ın 2016 yılında ulaştığı 427.4 km/s hızını da geride bırakmayı başardı.
KAPUTUN ALTINDAKİ GİZLİ GÜÇ
Mistral, Bugatti’nin ikonik 8.0 litrelik, dört turboşarjlı W16 motoruyla donatılırken, aynı zamanda 1.578 beygir gücü üreten bu motor son kez bir modelde yer alıyor. Gelecek Bugatti modellerinde hibrit motor teknolojisine geçiş yapılması planlanıyor.
Öte yandan Mistral, sınırlı üretim politikasına sahi. Sadece 99 adet üretilecek araçların tamamı, üretim başlamadan satıldı. Üstelik rekor denemesi yapan araç ise "Mistral Dünya Hız Rekoru Aracı" adıyla anılıyor. Bu özel modelin yaklaşık 14 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Aracın karbon gövdesi ve turuncu detayları ise, rekoru simgelemek için tasarlandı.