BYD Türkiye’den tüm modellerine zam: En pahalı model 5 milyon TL’yi geçti
Dünyanın en seri otomobil üretimi yapan markalarından BYD, Türkiye’de fiyat artışına gitti. Fiyatlar ekim ayından itibaren tüketiciye zamlı olarak yansıyacak. En pahalı modelin fiyatı ise 5 milyon TL’yi aşmış durumda.
Tesla’nın en büyük rakiplerinden BYD, teknolojik ve devrim niteliğinde araçlarıyla adını tüm dünyaya duyurdu.
Avrupa pazarına açılan Çinli firma, Türkiye’de de faaliyet gösteriyor ve birçok modeliyle tüketiciye ulaşıyor.
BYD’nin genel anlamda araçlarında fiyatlar nispeten bütçe dostu sayılsa da, ne yazık ki artan vergilerle işler biraz daha değişiyor. Şimdi ise buna bir de marka tarafından yapılan zam eklenerek araçlar, bütçe dostu olmaktan çıkıyor.