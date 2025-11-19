Camlarda buzlanma derdine son! İngilizlerden gizli otomobil hilesi; fark yaratıyor
İngilizler, kış aylarında otomobillerde en çok şikayet edilen buzlanma sorununa ilginç bir çözüm buldu. Patates yöntemi ile buzlanma derdine son. Peki nasıl uygulanıyor?
Kış aylarında otomobillerde en yaygın görülen sorunlardan biri buzlanma. Hemen hemen her ilde yaşayan vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde işe erken gitmek istediklerinde buzlanma sorunuyla karşılaşıyor.
Araçların ön camında oluşan buzlanma görüşü engellerken, vatandaşlar bu buzları eritmeden yola çıkamıyor.
Ancak İngilizler ilginç bir çözüm buldu.. İngiliz YouTuber Smart Fox, patatesin kesik yüzünü ön cama sürmenin buzlanmayı önleyebileceğini söylüyor.