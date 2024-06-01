Cenevre Otomobil Fuarı ile ilgili 120 yıl sonra tarihi karar
İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarının, azalan talep ve zorlu pazar ortamı nedeniyle 120 yıl sonra artık düzenlenmeyeceği duyuruldu. Fuarın organizatörleri, Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da yapılmasının planlandığını açıkladı.
Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır" denildi.
Açıklamada Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve Avrupa'daki ticaret fuarlarının çekiciliğinin azaldığı vurgulandı.
Cenevre Otomobil Fuarı, ilk kez 1905 yılında düzenlendi ve onlarca yıl boyunca dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer aldı. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.
Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, koronavirüs salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı.