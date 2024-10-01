Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya
Otomobil piyasasını fiyat listesiyle karıştıran Çini Chery Ekim ayında da fırtına gibi…
Piyasaya girdiği günden bu yana uygun ve avantajlı fiyatlarıyla bilinen Chery Ekim ayında da şov yaptı. Diğer otomobil markaları 50.000- 100.000 TL gibi rakamlarla sıfır faiz verirken Chery rakamları altüst etti ve 300.000 TL sıfır faiz kampanyası başlattı.
Öte yandan satış rakamlarıyla da beğeni toplayan Chery, elindeki aracını sattırarak yenisini aldıracak kadar araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. cherytr.com’daki bilgiye göre Chery’nin Ekim 2024 satış fiyat listesi şöyle:
CHERY 2024 SATIŞ FİYATI
OMODA 5 PRO
Vision - 1.637.000 TL
Intelligent - 1.777.000 TL
Exceptional - 1.897.000 TL
TIGGO 7 PRO MAX
Intelligent - 1.796.000 TL
Exceptional - 1.947.000 TL