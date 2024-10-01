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  4. Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya

Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya

Otomobil piyasasını fiyat listesiyle karıştıran Çini Chery Ekim ayında da fırtına gibi…

Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya - Sayfa 1

Piyasaya girdiği günden bu yana uygun ve avantajlı fiyatlarıyla bilinen Chery Ekim ayında da şov yaptı. Diğer otomobil markaları 50.000- 100.000 TL gibi rakamlarla sıfır faiz verirken Chery rakamları altüst etti ve 300.000 TL sıfır faiz kampanyası başlattı.

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Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya - Sayfa 2

Öte yandan satış rakamlarıyla da beğeni toplayan Chery, elindeki aracını sattırarak yenisini aldıracak kadar araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. cherytr.com’daki bilgiye göre Chery’nin Ekim 2024 satış fiyat listesi şöyle:

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Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya - Sayfa 3

CHERY 2024 SATIŞ FİYATI

OMODA 5 PRO

Vision - 1.637.000 TL

Intelligent - 1.777.000 TL

Exceptional - 1.897.000 TL

 

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Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya - Sayfa 4

TIGGO 7 PRO MAX

Intelligent - 1.796.000 TL

Exceptional - 1.947.000 TL

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