Chery fiyat listelerini altüst etti ; İkinci el otomobilde fiyat düşürecek kampanya

Piyasaya girdiği günden bu yana uygun ve avantajlı fiyatlarıyla bilinen Chery Ekim ayında da şov yaptı. Diğer otomobil markaları 50.000- 100.000 TL gibi rakamlarla sıfır faiz verirken Chery rakamları altüst etti ve 300.000 TL sıfır faiz kampanyası başlattı.