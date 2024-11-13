Chery, konsept otomobilini gösterdi. Bilim-kurgu değil tamamen gerçek! 1.500 km pil ömrü

Çinli otomobil markaları hız kesmeden büyümelerini sürdürüyor. BYD ve Chery bu alanda dikkat çeken iki isim olarak karşımıza çıkarken, her iki firma da Türkiye’ye yatırım konusunda önemli adımlar attı. Buna ek olarak Chery, inovatif bir marka olduğunu bir kez daha gösterdi.