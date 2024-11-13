Chery, konsept otomobilini gösterdi. Bilim-kurgu değil tamamen gerçek! 1.500 km pil ömrü
Dünya çapında en çok tercih edilen otomobillerden biri olma yolunda ilerleyen Chery, ‘gelecekten gelen’ konsept otomobilinin görüntülerini paylaştı. Wind Hunt konsept otomobil önümüzdeki günlerde tanıtılacak.
Çinli otomobil markaları hız kesmeden büyümelerini sürdürüyor. BYD ve Chery bu alanda dikkat çeken iki isim olarak karşımıza çıkarken, her iki firma da Türkiye’ye yatırım konusunda önemli adımlar attı. Buna ek olarak Chery, inovatif bir marka olduğunu bir kez daha gösterdi.
Dünya çapında geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Chery, günler sonra Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı konspet otomobili Wind Hunt modelinin görüntülerini paylaştı. Wind Hunt konsept araç, önümüzdeki günlerde Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
Chery'nin Fengyun serisine dahil edilecek bu otomobil, avangart görünümünü ve yenilikçi teknolojisini göstermek için yepyeni bir tasarım dili kullanacak.
Görünümden bahsetmişken Hunting Wind konsept, gizli farlar, gizli lidar, ön yüzde akıllı etkileşim ekranı, bir av sporu kiti, iç içe spoyler ön kapağı, R21/R22 düşük rüzgar dirençli tekerlekler, Brembo sabit kaliperler, gizli elektronik dış aynalar, bölünmüş avcı arka kanat, aktif kaldırılabilir arka kanat, akıllı interaktif arka lamba ekranı ile gelecek.