Chery rüyası sona erdi! Ek vergi fiyatlara yansıdı, güncellenen liste çileden çıkarttı
Son yıllara damga vuran Chery, dünyanın dört bir yanında satış rekorları kırıyordu. Ancak hem ABD hem de diğer ülkeler tarafından getirilen ek vergiler, Çinli otomobil devinin önüne adeta duvar oldu. Bununla birlikte Chery Ekim 2024 fiyat listesi de paylaşıldı. Eklenen vergiler fiyata yansıdı!
Çinli otomobil devlerinin hızla büyümesi devam ederken, AB ve birçok ülke, bu fiyat politikasına karşı ek vergiler getirdi.
Türkiye pazarına çok uygun fiyatlı modelleriyle giriş yapan Chery, fiyat performans araçlarıyla binlerce Türk vatandaşının gönlünde taht kurdu. Ancak Çinli otomobillere gelen ek vergiler, Chery otomobillerin fiyatlarına yansıdı ve uygun fiyatlı olmaktan çıktı.
Chery, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaparak Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile büyük ilgi topladı. Omoda 5 ise bu ailenin en sevilen modellerinden biri oldu. Bu araçların sunduğu donanımlar ve fiyatları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Chery'nin sunduğu fiyat aralığı, kalite ve özellikleri ile birleştiğinde, pek çok kullanıcı için cazip bir seçenek oluşturuyor.
CHERY EKİM FİYAT LİSTESİ
Ek vergilerle birlikte Chery modellerinin fiyatı arttı. Buna göre araçların güncel fiyatları şöyle oldu.