Chery rüyası sona erdi! Ek vergi fiyatlara yansıdı, güncellenen liste çileden çıkarttı

Chery, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaparak Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile büyük ilgi topladı. Omoda 5 ise bu ailenin en sevilen modellerinden biri oldu. Bu araçların sunduğu donanımlar ve fiyatları, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Chery'nin sunduğu fiyat aralığı, kalite ve özellikleri ile birleştiğinde, pek çok kullanıcı için cazip bir seçenek oluşturuyor.