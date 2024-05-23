Chery TIGGO ailesinin en yeni üyesi! Yeni nesil SUV deneyimi
Çinli otomobil devi Chery, Türkiye pazarına sunduğu son modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yepyeni TIGGO Pro 4, uygun fiyatlı ve sağlam bir SUV arayanların gözdesi olmaya aday.
Chery'nin TIGGO ailesinin en yeni üyesi olan Pro 4, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkıyor. Segmentindeki rakiplerine kıyasla benzersiz özelliklere sahip olan bu SUV modeli, sürücülere üst düzey bir deneyim vaat ediyor.
4318 mm uzunluğu ve 1830 mm genişliğiyle oldukça kullanışlı bir iç hacme sahip olan TIGGO Pro 4, neredeyse C-SUV modelleri kadar geniş bir alan sunuyor. Ayrıca, yüksekliği 1670 mm ve aks aralığı 2630 mm ile sağlam bir yapıya sahip. Güvenlik ise ön planda tutulmuş; araç genelinde ambiyans aydınlatma, LED farlar ve stoplar ile sürüş güvenliği artırılmış.
Teknik özellikler ve paket seçenekleri
TIGGO Pro 4, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla yaklaşık 150 beygir güç üretiyor ve 210 Nm tork değeri sunuyor. Ayrıca, 9 ileri vitesli CVT şanzımanıyla akıcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Farklı paket seçenekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan bu model, her türlü sürüş tercihine uygun seçenekler sunuyor.
Teknik özellikler ve paket seçenekleri
TIGGO Pro 4, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla yaklaşık 150 beygir güç üretiyor ve 210 Nm tork değeri sunuyor. Ayrıca, 9 ileri vitesli CVT şanzımanıyla akıcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Farklı paket seçenekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan bu model, her türlü sürüş tercihine uygun seçenekler sunuyor.