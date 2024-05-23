Chery TIGGO ailesinin en yeni üyesi! Yeni nesil SUV deneyimi

4318 mm uzunluğu ve 1830 mm genişliğiyle oldukça kullanışlı bir iç hacme sahip olan TIGGO Pro 4, neredeyse C-SUV modelleri kadar geniş bir alan sunuyor. Ayrıca, yüksekliği 1670 mm ve aks aralığı 2630 mm ile sağlam bir yapıya sahip. Güvenlik ise ön planda tutulmuş; araç genelinde ambiyans aydınlatma, LED farlar ve stoplar ile sürüş güvenliği artırılmış.