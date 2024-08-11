Çin otomobil devi iflasını istedi!
Çinli elektrikli otomobil üreticisi iflas başvurusunda bulundu. Firma için işler bir süredir yolunda gitmiyordu.
Yeni nesil Çinli elektrikli otomobil üreticisi Human Horizons HiPhi, premium segmentte odaklanarak birçok rakibinin aksine yüksek satış rakamlarına ulaşamadı. Geçtiğimiz aylarda ise, üretime tam altı ay ara vereceğini duyurmuştu. O zaman şirketin uzun bir süredir nakit sorunu yaşadığı aktarılmıştı. Geç ödenen maaşlar, iptal edilen ikramiyeler ve yönetici maaş kesintileriyle gündeme gelen şirketin, ciddi olarak batma tehlikesi de bulunuyordu.
YENİDEN YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNDU
Şirket, mali zorluklar nedeniyle iflas öncesi yeniden yapılandırma talebinde bulundu. Bu başvuru, Doğu Çin’in Yancheng kentindeki Halk Mahkemesi’ne iletildi ve Nisan 2024 itibarıyla borçlarını ödeyemediği duyuruldu.
Mahkeme, Human Horizons’ın yeniden yapılandırma için gereken şartları yerine getirdiğini ve süreci denetlemek üzere bir yönetici atayacağını açıkladı. Sürecin başlangıçta altı ay süreceği ancak gerekirse üç ay daha uzatılabileceği belirtildi.
BU NOKTAYA NASIL GELDİ?
Şirket, son aylardaki ekonomik zorluklar ve düşük satış rakamları nedeniyle üretimi Şubat 2024'te durdurdu. Mağazalarını kapatmak zorunda kalan şirket, tedarikçilere ödeme yapamayacak duruma geldi. 2023 yılında ise sadece 8.000'den az lüks elektrikli araç teslim edebildi.