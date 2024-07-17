Çin'den gelen araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! Halkın yüzde 67'si uygulamayı beğenmedi

EK VERGİYE ERKEKLERDEN ÇOK KADINLAR TEPKİLİ

Araştırmanın detayları incelendiğinde ilginç bir sonuç da ortaya çıkıyor. Çin otomobillerine uygulanan ek gümrük vergisine erkeklerin yüzde 66,1’i karşı çıkarken kadınlarda bu oran yüzde 68’e kadar yükseliyor. Buna paralel olarak kadınların yüzde 32’si vergi uygulamasını desteklerken erkeklerdeki karşılığı yüzde 33,9 olarak araştırmaya yansıyor.