Çin'den ithal otomobillere ek vergi: Ne kadar zam gelecek? Fiyatı en düşük Çinli modeller hangisi?
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çin'den ithal edilen araçlara yeni gümrük vergisi getirildi. Buna göre araçlara ilave ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak. Peki yeni vergi düzenlemesi öncesi Çinli araç almak fırsat mı? Getirilen ek vergi sonrası Çinli araçlara ne kadar zam gelecek? Şu anda piyasada fiyatı en düşük Çinli modeller hangileri? İşte tüm detaylar...
Çin’den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi getirileceği açıklandı. Böylece Çin’den ithal edilen her araç için yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50’lik bir vergi uygulanacak.
Türkiye, Çin’den 1 milyar Dolar tutarında otomotiv ithalatı gerçekleştiriyor. Özellikle son yıllarda Çinli araçlar Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaptı. Ancak Çinli markalar Türkiye yerine Avrupa’ya yatırım yapmayı tercih etti.
‘ÇİNLİLER YÜKSELEN TREND HALİNE GELDİ’
Peki yeni vergi kararı Çinli araç üreticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya yöneltir mi, yoksa bu markalar Türkiye pazarından çıkar mı? Yeni vergi kararının yürürlüğe girmesinden önce şu an ucuza Çinli araç almak bir fırsat mı? Yeni vergi kararı sonrası Çinli araçlara ne kadar zam gelecek? Şu anda piyasada fiyatı en düşük Çinli modeller hangileri?
Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ertemel, şunları söyledi:
“Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle birlikte artan rekabette, marka ve ürün konumlandırma alanlarında uygun fiyata kaliteli otomobil anlayışını kabul ettiren Çin menşeli markalar yükselen trend haline geldi.