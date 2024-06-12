Çin'den ithal otomobillere ek vergi: Ne kadar zam gelecek? Fiyatı en düşük Çinli modeller hangisi?

‘ÇİNLİLER YÜKSELEN TREND HALİNE GELDİ’

Peki yeni vergi kararı Çinli araç üreticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya yöneltir mi, yoksa bu markalar Türkiye pazarından çıkar mı? Yeni vergi kararının yürürlüğe girmesinden önce şu an ucuza Çinli araç almak bir fırsat mı? Yeni vergi kararı sonrası Çinli araçlara ne kadar zam gelecek? Şu anda piyasada fiyatı en düşük Çinli modeller hangileri?