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  4. Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor

Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor

Dünya piyasasına girdikten sonra fiyat algısını altüst eden Çinli BYD, Clio, Egea, Focus, Civic ve Corolla gibi modellerden daha ucuza otomobil satmaya başladı.

Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor - Sayfa 1

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz ve otomotiv tedarik zincirindeki kırılmadan sonra Çinli otomobil markaları türedi.

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Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor - Sayfa 2

Araç krizini fırsat bilerek dünyaya açılan dev markalar arasında BYD, SWM, Chery, MG, Skywell, Seres gibi isimler yer alıyor.

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Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor - Sayfa 3

Ülkemizde en hızlı çıkış yakalayanlardan biri de Chery ve BYD oldu. Özellikle BYD ucuz fiyat skalasıyla diğer markalardan tamamen ayrıştı.

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Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor - Sayfa 4

RAKİPLERİNDEN DAHA UCUZA GELİYOR

Güncel olarak ise Aralık ayında BYD Türkiye’de satışı yapılan birçok markadan daha uyguna satış yapmaya başladı. Bu konuda fiyatı en çok dikkat çeken model ise BYD Dolphın oldu.

 

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