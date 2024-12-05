Çinli BYD’den otomobil kampanyası ; Renault Clio’dan daha ucuza geliyor
Dünya piyasasına girdikten sonra fiyat algısını altüst eden Çinli BYD, Clio, Egea, Focus, Civic ve Corolla gibi modellerden daha ucuza otomobil satmaya başladı.
Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz ve otomotiv tedarik zincirindeki kırılmadan sonra Çinli otomobil markaları türedi.
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Araç krizini fırsat bilerek dünyaya açılan dev markalar arasında BYD, SWM, Chery, MG, Skywell, Seres gibi isimler yer alıyor.
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Ülkemizde en hızlı çıkış yakalayanlardan biri de Chery ve BYD oldu. Özellikle BYD ucuz fiyat skalasıyla diğer markalardan tamamen ayrıştı.
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