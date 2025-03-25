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  4. Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor

Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor

Türkiye’de fabrika kurma hazırlıklarını sürdüren BYD, yurt dışında uygun fiyatlı otomobillerini kullanıcılarla buluşturuyor. Çinli marka, neredeyse Tesla Model 3’ün yarı fiyatına denk gelen yeni otomobilini tanıttı.

Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor - Sayfa 1

Dünyanın en çok otomobil üretimi yapan şirketlerinden BYD, 2025’te zirveye oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çinli firma, Chery ile birlikte büyük bir yol kat ederken, ABD ve diğer Avrupa ülkelerindeki engellemelere rağmen üretiminde hız kesmiyor.

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Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor - Sayfa 2

Bu yıla oldukça hızlı başlayan, sadece Türkiye pazarına 6 farklı otomobili ile giriş yapan BYD, yurt dışında yeni bir otomobilini daha piyasaya sürdü.

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Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor - Sayfa 3

Dünya çapında çok satılan Tesla’nın, Model 3’ünün yarı fiyatına denk gelen Qin L EV, rekabetçi özellikler ve fiyatla piyasaya çıktı.

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Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor - Sayfa 4

Tesla Model 3’e boyutları bakımından benzese de, daha uzak bir tasarımla gelen Qin L EV, e-Platform 3.0 Evo araç platformu üzerine inşa ettiği ve ücretsiz sürücü özellikleriyle donattığı yeni sedanını görücüye çıkardı.

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