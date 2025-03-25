Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor
Türkiye’de fabrika kurma hazırlıklarını sürdüren BYD, yurt dışında uygun fiyatlı otomobillerini kullanıcılarla buluşturuyor. Çinli marka, neredeyse Tesla Model 3’ün yarı fiyatına denk gelen yeni otomobilini tanıttı.
Dünyanın en çok otomobil üretimi yapan şirketlerinden BYD, 2025’te zirveye oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çinli firma, Chery ile birlikte büyük bir yol kat ederken, ABD ve diğer Avrupa ülkelerindeki engellemelere rağmen üretiminde hız kesmiyor.
Bu yıla oldukça hızlı başlayan, sadece Türkiye pazarına 6 farklı otomobili ile giriş yapan BYD, yurt dışında yeni bir otomobilini daha piyasaya sürdü.
Dünya çapında çok satılan Tesla’nın, Model 3’ünün yarı fiyatına denk gelen Qin L EV, rekabetçi özellikler ve fiyatla piyasaya çıktı.