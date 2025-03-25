Çinli BYD’den Tesla’nın yarı fiyatına otomobil. Tasarımıyla ve özelliğiyle rakip çatlatıyor

Dünyanın en çok otomobil üretimi yapan şirketlerinden BYD, 2025’te zirveye oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çinli firma, Chery ile birlikte büyük bir yol kat ederken, ABD ve diğer Avrupa ülkelerindeki engellemelere rağmen üretiminde hız kesmiyor.