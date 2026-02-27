Çinli dev Türkiye’ye özel düşük fiyatlı araç üretecek! Tarih belli oldu, peynir ekmek gibi satacak
Türkiye’de artan vergiler nedeniyle otomobil fiyatları normalin biraz daha üzerinde. Üreticiler bu noktada vatandaşa yardımcı olmak için zaman zaman kampanyalar düzenlerken, zaman zaman da farklı stratejiler izliyor.
Son olarak Çinli otomobil devi, Türkiye pazarına özel düşük vergili modeli için kolları sıvadı. Ekim ayında yollara çıkacak araçtan ilk detaylar geldi.
Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar sıfır otomobile çok yanaşmıyor. Özellikle Çinli şirketlere uygulanan ek vergiler nedeniyle fiyatlar aldı başını gitti.
Ancak ülkemizde faaliyet gösteren birçok marka, fiyatları düşürebilmek için araçlarında bazı kısıtlamalara gidiyor.