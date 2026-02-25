Çinli otomobil devinden Türkiye’ye özel düşük ÖTV’li Pick-Up modeli
Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya Çinli ticari araç üreticisi Maxus'un pick-up modelini yıl içinde Türkiye'ye getireceklerini açıkladı.
Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, bu yıl yeni modellerin piyasaya sunulmasıyla satışları artırmayı hedeflediklerini açıkladı.
HT OtoSpor’a değerlendirmede bulunan Uğur Sakarya Maxus markasının pick-up modelini bu yıl Türkiye’ye getireceklerini açıkladı. Sakarya, gelecek modelin Türkiye’ye özel bir versiyonunun olacağını duyurdu.
Uğur Sakarya, "İlerleyen dönemde 4x2 versiyon da gelecek. Normalde bu modelin Avrupa ve Türkiye için 4X2 versiyonu yok. Marka, düşük ÖTV'ye girecek bu versiyonu Türkiye'ye özel üretecek" dedi.