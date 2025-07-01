Çinli SUV’nin frenleri alev aldı, sıcaklığı 600 dereceyi aştı! Markadan şaşırtan açıklama.

Otomobil medyasından carscoops.com’un haberine göre YU7 Max’in frenleri, geçtiğimiz Cuma günü test edildi. Çift motorlu 682 beygir gücündeki otomobil, çok güçlü ve frenlerin de buna karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ve tam olarak öyle de oldu.