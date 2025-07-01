Çinli SUV’nin frenleri alev aldı, sıcaklığı 600 dereceyi aştı! Markadan şaşırtan açıklama.
Teknoloji devi Xiaomi’nin yeni otomobili çok ilginç bir olayla gündeme geldi. Markanın 35 bin dolarlık canavarının frenleri alev alırken, sıcaklığı 600 dereceyi aştı. Buna karşılık Xiaomi’nin verdiği cevap ise herkesi şaşırttı.
Otomobil pazarında dev markalar kıyasıya rekabet ederken, geçtiğimiz yıl kervana Çinli teknoloji devi Xiaomi bomba giriş yaptı. SU7 modeli ile pazara giriş yapan marka, sedan versiyonun ardından aylar sonra YU7 SUV modelini de piyasaya sürdü.
Gelişmiş teknolojileri, şık tasarımı, konforu ve bütçe dostu fiyat politikası ile gözleri üzerine çeken Xiaomi YU7, 35 bin dolarlık fiyatıyla geçtiğimiz hafta resmiyet kazandı. Aracın ilk test videoları paylaşılırken, pist testlerinde fren performansı herkesi şoke etti.
Otomobil medyasından carscoops.com’un haberine göre YU7 Max’in frenleri, geçtiğimiz Cuma günü test edildi. Çift motorlu 682 beygir gücündeki otomobil, çok güçlü ve frenlerin de buna karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ve tam olarak öyle de oldu.