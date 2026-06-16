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  4. Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor

Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor

BYD’nin Türkiye planlarından vazgeçmesinin ardından Koreli otomobil devi harekete geçti. İlk adım geldi.

Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor - Sayfa 1

Türkiye, otomobil satışlarının en aktif olduğu bölgelerden biri. Yabancı yatırımcıların hedefi Türkiye’de fabrika kurmak.

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Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor - Sayfa 2

 Ancak BYD’nin geri adımı sonrası tartışmalar bir kez daha hararetlenmişti. Şimdi ise bir başka üretici ülkemizde fabrika kurma için adım attı.

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Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor - Sayfa 3

Eğer geri adım atılmasaydı BYD, 1 milyar dolar yatırımla ülkemizde fabrika kuracaktı. Ancak Çinli devin planlarını iptal etmesinin ardından Koreli üretici devreye girdi.

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Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor - Sayfa 4

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, İzmit'te 715 milyon euroluk batarya montaj tesisi için harekete geçti.

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