Çinli vazgeçti, Koreli atak yaptı: Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor
BYD’nin Türkiye planlarından vazgeçmesinin ardından Koreli otomobil devi harekete geçti. İlk adım geldi.
Türkiye, otomobil satışlarının en aktif olduğu bölgelerden biri. Yabancı yatırımcıların hedefi Türkiye’de fabrika kurmak.
Ancak BYD’nin geri adımı sonrası tartışmalar bir kez daha hararetlenmişti. Şimdi ise bir başka üretici ülkemizde fabrika kurma için adım attı.
Eğer geri adım atılmasaydı BYD, 1 milyar dolar yatırımla ülkemizde fabrika kuracaktı. Ancak Çinli devin planlarını iptal etmesinin ardından Koreli üretici devreye girdi.