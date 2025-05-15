Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor
Otomobil sahibi olmak isteyenler için Fransız devi Citroen 280 bin lira faizsiz kredi kampanyası başlattı.
Vatandaşlar otomobil sahibi olmak için kolları sıvadı. Onlar kolları sıvarken dev markalar da kredi kampanyalarını sıraya dizdi.
1 | 10
Fransız otomotiv devi Citroen ise listenin başında geliyor. citroen.com.tr’deki bilgiye göre Citroen 150.000 TL’den 280.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kullandıracak.
2 | 10
280 BİN LİRAYA SIFIR FAİZLİ KREDİ
Citroen tarafından yapılan açıklamada şu bilgi ve detaylara yer verildi:
3 | 10