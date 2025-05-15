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  4. Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor

Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor

Otomobil sahibi olmak isteyenler için Fransız devi Citroen 280 bin lira faizsiz kredi kampanyası başlattı.

Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor - Sayfa 1

Vatandaşlar otomobil sahibi olmak için kolları sıvadı. Onlar kolları sıvarken dev markalar da kredi kampanyalarını sıraya dizdi.

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Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor - Sayfa 2

Fransız otomotiv devi Citroen ise listenin başında geliyor. citroen.com.tr’deki bilgiye göre Citroen 150.000 TL’den 280.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kullandıracak.

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Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor - Sayfa 3

280 BİN LİRAYA SIFIR FAİZLİ KREDİ

Citroen tarafından yapılan açıklamada şu bilgi ve detaylara yer verildi:

 

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Citroen 280.000 TL faizsiz kredi kampanyası ; Vergi levhası gerekmiyor - Sayfa 4

CITROËN C4 X

Yeni C4 X modelinde Mayıs ayına özel: ​

  • 150.000 TL 12 AY %0 faiz ya da nakit indirimi seçeneği​

  • Kampanya 2025 model yılı Max versiyonu için geçerlidir.

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