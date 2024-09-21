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  4. Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor

Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor

Otomobil piyasasında çarpıcı kampanya başlatan Citroen kesenin ağzını açtı

Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor - Sayfa 1

İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır fiyatlara yakın olduğu ve hatta bazı sıfır modellerden yüksek olduğu dönemde Fransız devi Citroen çarpıcı kampanya başlattı.

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Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor - Sayfa 2

Araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren kampanya kapsamında Citroen tüm modelleri için sıfır faizle kredi kullandıracak.

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Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor - Sayfa 3

Arabasını değiştirmek istemeyenler bile Fransız otomobil devinin kampanyasından sonra kararını değiştiriyor. 

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Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor - Sayfa 4

citroen.com.tr'de yer alan Citroen’in C4, C5 Aircross başta olmak üzere tüm modellerini kapsayan kampanyanın detayları şöyle:

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