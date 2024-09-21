Citroen ikinci el piyasasına meydan okuyor; Tüm modellere sıfır faizle kredi geliyor
Otomobil piyasasında çarpıcı kampanya başlatan Citroen kesenin ağzını açtı
İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır fiyatlara yakın olduğu ve hatta bazı sıfır modellerden yüksek olduğu dönemde Fransız devi Citroen çarpıcı kampanya başlattı.
Araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren kampanya kapsamında Citroen tüm modelleri için sıfır faizle kredi kullandıracak.
Arabasını değiştirmek istemeyenler bile Fransız otomobil devinin kampanyasından sonra kararını değiştiriyor.
citroen.com.tr'de yer alan Citroen’in C4, C5 Aircross başta olmak üzere tüm modellerini kapsayan kampanyanın detayları şöyle: