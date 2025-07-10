Citroen’den Temmuz ayına özel sıfır faizli kredi imkanı: Tüm modellerde kaçırılmayacak fırsat.

Sıfır otomobil almanın bir hayli zor olduğu Türkiye’de, otomobil devleri çeşitli kampanya ve fırsatlarla araba almak isteyenlere yollar sunuyor. Hemen hemen çoğu marka her ay düzenli olarak faizsiz kredi fırsatlarını duyururken, Citroen de bu furyada yer alan isimlerden biri.