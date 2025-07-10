Citroen’den Temmuz ayına özel sıfır faizli kredi imkanı: Tüm modellerde kaçırılmayacak fırsat.
Citroen Türkiye, Temmuz ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Tüm modelleri kapsayan bu faizsiz kredi imkanı ile dilediğiniz Citroen modele ulaşmak bir adım daha kolay.
Sıfır otomobil almanın bir hayli zor olduğu Türkiye’de, otomobil devleri çeşitli kampanya ve fırsatlarla araba almak isteyenlere yollar sunuyor. Hemen hemen çoğu marka her ay düzenli olarak faizsiz kredi fırsatlarını duyururken, Citroen de bu furyada yer alan isimlerden biri.
Uzun yıllardır Türkiye pazarında binlerce kişiye ulaşan Citroen, temmuz ayı kapsamında yeni finansman kampanyasını duyurdu. Yeni modellerini de ülkemize getiren firma, binek veya hafif ticari model satın almak isteyenlere maddi kolaylık sunuyor.
Markanın cesur tasarımını temsil eden, iddialı görünüme sahip Citroen E-C3, temmuz ayına özel nakit indirimi bulunan dikkat çeken araçlardan biri. Daha fazla hacmin yanı sıra, teknolojik özelliklere sahip yeni C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.