  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor

Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor

Araştırmalar, basit bir ihmalle sürücülerin her yıl binlerce lirayı yola saçtığını ortaya koydu. Sadece birkaç dakikalık bir kontrol, yılda 8 bin liranın cebinizde kalmasını sağlayabilir

Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor - Sayfa 1

İhmalin faturası ağır olabilir

Sürücülerin yaptığı basit hatalar akaryakıtta fazladan para ödemesine neden olabilir. Sadece akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar değil, araçla ilgili ihmalin faturası 8 bin liraya kadar çıkabiliyor.

1 | 15
Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor - Sayfa 2

Binlerce lira yola saçılıyor

Yapılan araştırmalar araç sahiplerinin her yıl binlerce lirayı yola saçtığını buldu. Kontrol etmesi sadece 2 dakika sürece bu ihmal lastiklerinizle ilgili…

2 | 15
Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor - Sayfa 3

8 bin lirayı çöpe atıyor olabilirsiniz

Sürücüler araçlarında yaptıkları çok basit lastik hatası nedeniyle yaklaşık 8 bin lirayı çöpe atıyor.

3 | 15
Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor - Sayfa 4

Hem yakıt hem teknik masraf çıkıyor

Yeni bir araştırmaya göre, lastiklerin yeterince şişirilmemesi hem akaryakıtta fazladan ödemeye hem de teknik açıdan masraflı sonuçlar doğabiliyor.

4 | 15