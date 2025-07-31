Cüzdanınızı etkiliyor! Sürücülerin hatası 8 bin liralık akaryakıt masrafına yol açıyor
Araştırmalar, basit bir ihmalle sürücülerin her yıl binlerce lirayı yola saçtığını ortaya koydu. Sadece birkaç dakikalık bir kontrol, yılda 8 bin liranın cebinizde kalmasını sağlayabilir
İhmalin faturası ağır olabilir
Sürücülerin yaptığı basit hatalar akaryakıtta fazladan para ödemesine neden olabilir. Sadece akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar değil, araçla ilgili ihmalin faturası 8 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Binlerce lira yola saçılıyor
Yapılan araştırmalar araç sahiplerinin her yıl binlerce lirayı yola saçtığını buldu. Kontrol etmesi sadece 2 dakika sürece bu ihmal lastiklerinizle ilgili…
8 bin lirayı çöpe atıyor olabilirsiniz
Sürücüler araçlarında yaptıkları çok basit lastik hatası nedeniyle yaklaşık 8 bin lirayı çöpe atıyor.