Daha önce kullananlar açıkladı: İşte ikinci elde satın alınabilecek 10 en iyi elektrikli araç
Elektrikli araçlarda ikinci el tercihleri giderek artarken halen hangi marka ve modeli alma konusunda kararsızlık yaşayanlar var. Daha önce elektrikli araç kullananlar bazı testleri yaptı ve en iyi 10 elektrikli aracı açıkladı
Elektrikli otomobil akülerinin yeterince uzun süre dayanmayacağı korkuları da artık hızla geçmişte kalıyor; Bunu, kilometresi 250.000'den fazla olan on yıllık bir Tesla Model S çoktan kanıtladı. En önemlisi, bu otomobil hala orijinal aküsünü kullanıyordu ve orijinal kapasitesinin %84'ü kalmıştı.
Daha önce test edilmiş bir EV sahibi olurken hatırlanması gereken önemli bir nokta, doğru bir şekilde bakımı yapılmışsa, akünün muhtemelen sekiz yıllık üretici garantisi kapsamında olacağıdır. Bu, akünün veya yardımcı bileşenlerinin bu süre içinde arızalanması durumunda, üreticinin size herhangi bir maliyet getirmeden arızalı parçaları onaracağı veya değiştireceği anlamına gelir. Listemizdeki iki Kia, kullanılmış araç sahipleri için yedi yıllık üretici garantisinin kalanını alır.
Aynı zamanda, tüm ikinci el araba alımlarında olduğu gibi, durum ve geçmişin çok önemli olduğunu da unutmamalısınız. Bu yüzden arabayı ve geçmişini araştırdığınızdan ve ayrıca satıcının yorumlarını da kontrol ettiğinizden emin olun. Yalnızca %100 memnun olduğunuzda anlaşmayı yapın ve elektrikli arabaların sunduğu konforun, inceliğin ve düşük işletme maliyetlerinin tadını çıkarın. İşte ikinci elde satın alınabilecek en iyi 10 elektrikli araç.