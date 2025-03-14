Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller
Dünya genelinde sağlamlık ve dayanıklılığıyla tanınan Japon otomobiller, tabi tutuldukları zorlu testleri geçerek listeyi domine etti.
Günümüzde otomobillere erişim zorlaşırken insanların tercihleri de değişti. Daha dayanıklı sorunsuz ve uzun ömürlü markalar tercih edilmeye başlandı.
Sorunsuzluk denildiğinde ise ilk akla gelen üreticiler genellikle Japonlar oluyor. Bursatrafiktee ise konuya ilişkin iSeeCars’ın hazırladığı bir raporu paylaştı.
400 bin kilometre sınırını aşma oranının yüzde 8,6 olduğu raporda bu oranı aşan 10 sedan otomobil listelendi.