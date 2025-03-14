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Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller

Dünya genelinde sağlamlık ve dayanıklılığıyla tanınan Japon otomobiller, tabi tutuldukları zorlu testleri geçerek listeyi domine etti.

Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller - Sayfa 1

Günümüzde otomobillere erişim zorlaşırken insanların tercihleri de değişti. Daha dayanıklı sorunsuz ve uzun ömürlü markalar tercih edilmeye başlandı.

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Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller - Sayfa 2

Sorunsuzluk denildiğinde ise ilk akla gelen üreticiler genellikle Japonlar oluyor. Bursatrafiktee ise konuya ilişkin iSeeCars’ın hazırladığı bir raporu paylaştı.

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Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller - Sayfa 3

400 bin kilometre sınırını aşma oranının yüzde 8,6 olduğu raporda bu oranı aşan 10 sedan otomobil listelendi. 

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Dayanıklılığıyla parmak ısırtıyorlar ; 400.000 kilometreyi sorunsuz aşan otomobiller - Sayfa 4

ABD’li şirket tarafından hazırlanan raporda en uzun kilometre ömrüne sahip araçlar sıralandı. Japonların domine ettiği listenin tamamı şöyle:

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