DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları
DS Automobiles, seçili modellerinde temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor. Fiyatları ve kredi oranları belli oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in temmuz ayı teklifleri kapsamında DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor.
Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 de 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabilirken, DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 550 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.
DS 4 Performance Line'ın benzinli ve dizel seçenekleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.