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  4. DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları

DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları

DS Automobiles, seçili modellerinde temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor. Fiyatları ve kredi oranları belli oldu.

DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları - Sayfa 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in temmuz ayı teklifleri kapsamında DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor.

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DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları - Sayfa 2

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

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DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları - Sayfa 3

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 de 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabilirken, DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 550 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

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DS Automobiles'ten temmuz ayı fırsatları: İşte fiyat ve kredi oranları - Sayfa 4

DS 4 Performance Line'ın benzinli ve dizel seçenekleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

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