Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde

MENZİL SORUNU TERCİHLERİ ETKİLEDİ

Nikola'yı iflasa sürükleyen bir diğer neden ise teknolojik zorluklar olarak gösteriliyor. Hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların batarya ağırlığı ve menzil sorunları iflasa sürüklenmede diğer bir neden olarak görülüyor.