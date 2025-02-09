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  4. Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde

Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde

Bir zamanlar 30 milyar dolar değer biçilen ABD'li hidrojenli kamyon üreticisi devi, iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde - Sayfa 1

ABD'li dev kamyon üreticisi Nikola, finansal yeniden yapılandırma seçeneklerini değerlendirmek için hukuk danışmanlarıyla çalışıyor. 2020’de halka açılan Nikola, kurucusunun dolandırıcılık suçuyla mahkum olmasının ardından büyük bir çöküş yaşadı.

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Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde - Sayfa 2

2024'TE 200 MİLYON DOLAR ZARAR

Aralık 2024’te 300 milyon dolarlık borç ve hisse satışı gerçekleştirdi. CFO, şirketin sadece Nisan 2025’e kadar nakit rezervine sahip olduğunu açıkladı. Son çeyrekte 80’den fazla kamyon üretmesine rağmen 200 milyon dolarlık zarar etti.

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Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde - Sayfa 3

Şirketin kurucusu Trevor Milton, 2022’de yatırımcıları yanlış yönlendirmekten suçlu bulundu ve 4 yıl hapse mahkum edildi. Şirketin sıfır emisyonlu kamyon teknolojisi hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.

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Dünya devi kamyon üreticisi iflasın eşiğinde: Satışı gündemde - Sayfa 4

MENZİL SORUNU TERCİHLERİ ETKİLEDİ

Nikola'yı iflasa sürükleyen bir diğer neden ise teknolojik zorluklar olarak gösteriliyor. Hidrojen yakıtlı ağır vasıtaların batarya ağırlığı ve menzil sorunları iflasa sürüklenmede diğer bir neden olarak görülüyor. 

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