  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu

Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu

Her ne kadar uzun kilometrelerce dayanabilse de her otomobil markası 320.000 kilometreden sonra sorunsuz kalmayı kolay kolay vaat etmez. Japon otomobil devi ise yıllardır en uzun ömürlü otomobilleriyle biliniyordu. Ancak markanın 5 modeli için kullanıcılar harekete geçti. 320.000 kilometreden sonra sorun yaşayan tüketiciler çareyi mahkemede buldu.

Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu - Sayfa 1

Bazı otomobil şirketleri uzun yıllardır piyasada yer alıyor. Bunlardan kimisi istediği satış rakamlarına ulaşamazken, kimisi ise zaman zaman beklentileri bile aşıyor. 

1 | 12
Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu - Sayfa 2

Türkiye’de çok yoğun ilgi duyulmasa da Honda, dünyanın en iyi otomobil markalarından biri.

2 | 12
Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu - Sayfa 3

Sade, güvenilir ve daha az sorun yaşamasıyla piyasada tanınan otomobil devi, artık hibrit ve elektrikli modelleriyle de adından söz ettirmek istiyor.

3 | 12
Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu - Sayfa 4

Üretimde yeni stratejiler uygulayarak geleceğe hazırlanan Honda, hiç beklenmedik davalarla gündeme gelmeye başladı.

4 | 12