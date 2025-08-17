Dünyaca ünlü otomobil devine şok dava! 320.000 kilometreye dayanamadı mahkemelik oldu
Her ne kadar uzun kilometrelerce dayanabilse de her otomobil markası 320.000 kilometreden sonra sorunsuz kalmayı kolay kolay vaat etmez. Japon otomobil devi ise yıllardır en uzun ömürlü otomobilleriyle biliniyordu. Ancak markanın 5 modeli için kullanıcılar harekete geçti. 320.000 kilometreden sonra sorun yaşayan tüketiciler çareyi mahkemede buldu.
Bazı otomobil şirketleri uzun yıllardır piyasada yer alıyor. Bunlardan kimisi istediği satış rakamlarına ulaşamazken, kimisi ise zaman zaman beklentileri bile aşıyor.
Sade, güvenilir ve daha az sorun yaşamasıyla piyasada tanınan otomobil devi, artık hibrit ve elektrikli modelleriyle de adından söz ettirmek istiyor.
