Dünyada elektrikli araç satışları 2024 yılında rekor kırdı: En çok hangi ülkelerde satıldı?
Dünyada elektrikli araç satışları geçen yıl 17,1 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Küresel çapta 17,1 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de, 3 milyonu Avrupa'da ve 1,8 milyonu ABD ve Kanada pazarında satıldı.
İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı 2024 verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 25 büyüdü.
Bölgesel bazda, Avrupa piyasasında elektrikli araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 düşerek 3 milyon oldu. Avrupa'da Birleşik Krallık pazarı, 400 binin üzerinde satışla en fazla bataryalı elektrikli araç satışına sahip oldu ve yıl sonuna doğru Almanya'nın satışlarını geride bıraktı. Almanya'da 2023 sonuna doğru elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 2024'te satışlarda gerileme görüldü.