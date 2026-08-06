Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci
Dünyanın en çok satan otomobillerinde zirve bir kez daha aynı markanın oldu. Elektrikli modellere de yönelen Japon dev, üst üste tam 7. kez lider olmayı başardı.
Elektrikli otomobil üreten markalar her ne kadar son dönemde göz önünde bulunsa da, halen içten yanmalı motora sahip araç üreten markalar da, adından söz ettirmeyi başarıyor.
Özellikle fiyat performans söz konusu olduğunda akıllara birçok firma geliyor. Bunlardan Japon otomobil devi, bir kez daha satış başarısını kanıtladı ve dünyada 7. kez en çok araba satmayı başardı.
Otomotiv dünyasında liderlik koltuğu yine değişmedi. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, 2026 yılının ilk altı ayında 5 milyon 390 bin araç satışıyla üst üste yedinci kez Toyota oldu.