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  4. Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci

Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci

Dünyanın en çok satan otomobillerinde zirve bir kez daha aynı markanın oldu. Elektrikli modellere de yönelen Japon dev, üst üste tam 7. kez lider olmayı başardı.

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Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci - Sayfa 1

Elektrikli otomobil üreten markalar her ne kadar son dönemde göz önünde bulunsa da, halen içten yanmalı motora sahip araç üreten markalar da, adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci - Sayfa 2

Özellikle fiyat performans söz konusu olduğunda akıllara birçok firma geliyor. Bunlardan Japon otomobil devi, bir kez daha satış başarısını kanıtladı ve dünyada 7. kez en çok araba satmayı başardı.

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Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci - Sayfa 3

Otomotiv dünyasında liderlik koltuğu yine değişmedi. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, 2026 yılının ilk altı ayında 5 milyon 390 bin araç satışıyla üst üste yedinci kez Toyota oldu. 

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Dünyada en çok satan otomobil markası belli oldu: 7 kez üst üste birinci - Sayfa 4

Şirketin resmi verilerine göre, küresel pazarlardaki bu hakimiyet, elektrifikasyon stratejisindeki rekor büyümeyle birleşerek daha da pekişti.

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