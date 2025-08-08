Dünyada sadece 1 adet üretildi! 30 milyon dolarlık Bugatti Brouillard en pahalı otomobil oldu
Ettore Bugatti’nin sevgili atından ilham alınarak üretilen ve dünyada sadece 1 adet olan Brouillard tanıtıldı. 30 milyon dolarlık dudak uçuklatan değeriyle dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Brouillard’ın çok zengin biri tarafından sipariş edildiği ortaya çıktı.
Adını Ettore Bugatti'nin en sevdiği atından alan 1578 beygir gücündeki Bugatti Brouillard sahneye çıktı. Dünyada sadece 1 adet üretilen lüks araba fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Çok zengin biri tarafından sipariş edildiği belirtilen 30 milyon dolarlık Bugatti Brouillard tarihin en pahalı arabası oldu.
Ultra zenginler için üretildi
Egzotik tasarıma sahip olan lüks araç, sıradan bir model değil. Brouillard, Bugatti'nin ultra zengin müşterilerinden biri için özel olarak üretildi.
Eşsiz araba üretimine odaklandı
Fransa merkezli Bugatti, dünyanın en büyük lüks spor otomobil üreticilerinden biri olarak Solitaire isimli bir program başlatmıştı. Bu programda, özel olarak farklı farklı otomobiller üretilecekti. Onları özel yapan şey ise eşsiz olmaları, yani tek olmalarıydı. Program kapsamında yılda 2 adet Solitaire programında araç üretimine odaklanacak lüks marka inanılmaz fiyatlarla alıcılara ulaşacak.