Dünyada sadece 1 adet üretildi! 30 milyon dolarlık Bugatti Brouillard en pahalı otomobil oldu

Eşsiz araba üretimine odaklandı

Fransa merkezli Bugatti, dünyanın en büyük lüks spor otomobil üreticilerinden biri olarak Solitaire isimli bir program başlatmıştı. Bu programda, özel olarak farklı farklı otomobiller üretilecekti. Onları özel yapan şey ise eşsiz olmaları, yani tek olmalarıydı. Program kapsamında yılda 2 adet Solitaire programında araç üretimine odaklanacak lüks marka inanılmaz fiyatlarla alıcılara ulaşacak.