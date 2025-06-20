Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti
Japonlar’ın domine ettiği en dayanıklı motora sahip otomobiller listesi güncellendi.
Günümüzde otomobil tercihleri sadece estetik ya da hızla sınırlı kalmıyor; tüketiciler artık hem motor dayanıklılığı hem de sürüş konforunu bir arada arıyor.
Artan ve bakım maliyetleri birlikte uzun ömürlü, sağlam motorlara sahip araçlar ekonomik açıdan çok daha cazip hale geliyor.
Bu doğrultuda, uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışabilecek şekilde üretilmiş motorlara sahip araçlar, hem kullanıcı güvenliği hem de bütçe yönetimi açısından büyük avantaj sağlıyor.