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  4. Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti

Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti

Japonlar’ın domine ettiği en dayanıklı motora sahip otomobiller listesi güncellendi.

Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti - Sayfa 1

Günümüzde otomobil tercihleri sadece estetik ya da hızla sınırlı kalmıyor; tüketiciler artık hem motor dayanıklılığı hem de sürüş konforunu bir arada arıyor.

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Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti - Sayfa 2

Artan ve bakım maliyetleri birlikte uzun ömürlü, sağlam motorlara sahip araçlar ekonomik açıdan çok daha cazip hale geliyor.

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Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti - Sayfa 3

Bu doğrultuda, uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışabilecek şekilde üretilmiş motorlara sahip araçlar, hem kullanıcı güvenliği hem de bütçe yönetimi açısından büyük avantaj sağlıyor.

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Dünyanın en dayanıklı motoruna sahip 5 otomobili ; İngilizler listeyi altüst etti - Sayfa 4

Güçlü motor yapısı sayesinde yüksek kilometrelere ulaşabilen bu araçlar, aynı zamanda ikinci el piyasasında da değer kaybı yaşamadan el değiştirebiliyor.

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