Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede

Arıza sayısı, kaza geçmişi, kullanıcı deneyimi gibi unsurların dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güvenilir 8 otomobili belli oldu. Listeye Alman merkezli otomobil üreticileri damga vururken Elon Musk'ın Teslası'nın büyük bir çıkış yaptığı görüldü. İşte Brandirectory tarafından hazırlanan dünyanın en güvenilir 8 otomobili: