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  4. Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede

Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede

Brandirectory tarafından geçtiğimiz sene yapılan araştırmaların ardından dünyanın en güvenilir otomobil markaları açıklandı. Buna göre listedeki Alman merkezli otomotiv üreticileri dikkat çekti.

Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede - Sayfa 1

Arıza sayısı, kaza geçmişi, kullanıcı deneyimi gibi unsurların dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güvenilir 8 otomobili belli oldu. Listeye Alman merkezli otomobil üreticileri damga vururken Elon Musk'ın Teslası'nın büyük bir çıkış yaptığı görüldü. İşte Brandirectory tarafından hazırlanan dünyanın en güvenilir 8 otomobili:

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Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede - Sayfa 2

8. Hyundai, Güney Kore - 22,94 milyar dolar

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Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede - Sayfa 3

7. Honda, Japonya - 25,95 milyar dolar

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Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede - Sayfa 4

6. Volkswagen, Almanya - 33,79 milyar dolar

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