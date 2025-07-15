Dünyanın en güvenilir 8 otomobil markası açıklandı! Almanya'nın dört markası listede
Brandirectory tarafından geçtiğimiz sene yapılan araştırmaların ardından dünyanın en güvenilir otomobil markaları açıklandı. Buna göre listedeki Alman merkezli otomotiv üreticileri dikkat çekti.
Arıza sayısı, kaza geçmişi, kullanıcı deneyimi gibi unsurların dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güvenilir 8 otomobili belli oldu. Listeye Alman merkezli otomobil üreticileri damga vururken Elon Musk'ın Teslası'nın büyük bir çıkış yaptığı görüldü. İşte Brandirectory tarafından hazırlanan dünyanın en güvenilir 8 otomobili:
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