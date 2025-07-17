Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor!
İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran taşımacılığın demirbaşı olan TIR’lar, fren mesafeleriyle tartışılıyor.
Taşımacılık sektörünün adeta bel kemiği olan TIR’lar ülkemizde de her alanda karşımıza çıkıyor. Kara taşımacılığının olmazsa olmazı bu devasa makineler en çok da fren mesafeleriyle dikkati çekiyor.
Yaşanan olayda gösterdiği fren performansıyla adeta parmak ısırtan Volvo markalı bir tır, fren mesafesini yeniden gündeme getirdi.
Söz konusu araçlar ise rutin olarak otomobiller gibi çarpışma ve fren testlerine maruz bırakılıyor. Sonuç ise kamuoyuyla paylaşılıyor.