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  4. Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor!

Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor!

İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran taşımacılığın demirbaşı olan TIR’lar, fren mesafeleriyle tartışılıyor.

Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor! - Sayfa 1

Taşımacılık sektörünün adeta bel kemiği olan TIR’lar ülkemizde de her alanda karşımıza çıkıyor. Kara taşımacılığının olmazsa olmazı bu devasa makineler en çok da fren mesafeleriyle dikkati çekiyor.

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Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor! - Sayfa 2

Yaşanan olayda gösterdiği fren performansıyla adeta parmak ısırtan Volvo markalı bir tır, fren mesafesini yeniden gündeme getirdi.

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Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor! - Sayfa 3

Söz konusu araçlar ise rutin olarak otomobiller gibi çarpışma ve fren testlerine maruz bırakılıyor. Sonuç ise kamuoyuyla paylaşılıyor.

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Dünyanın en iyi fren mesafesine sahip 5 TIR’ı * Zirvede Volvo yok ama akrabası parmak ısırtıyor! - Sayfa 4

Yapılan güncel fren testleri, farklı tır markalarının 100 km/s hızla giderken gösterdiği durma performanslarını ortaya koydu.

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