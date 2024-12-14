Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz
İkinci el araç alırken arabanın geçmiş hasarları ve performans durumu dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerdir. İşte, 2. el araç almayı planlayanlar için dikkat edilmesi gerekenler…
TEKNİK KONTROLLER
Aracın motor, şanzıman, elektrik sistemleri gibi teknik detaylarını profesyonel bir ekspertiz ile kontrol ettirin.
KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ
Aracın dış yüzeyindeki darbe ve çiziklerin kontrolünü gerçekleştirin. Ayrıca özel ekipmanlar yardımıyla daha önce uygulanan boya ve onarım işlemlerini kontrol ettirin.
KİLOMETRE DURUMU
Araç kilometresi ile ilgili gerçekçi bilgilere sahip olmak, gelecekteki bakım masraflarını tahmin etmeniz açısından önemlidir.