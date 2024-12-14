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Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz

İkinci el araç alırken arabanın geçmiş hasarları ve performans durumu dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerdir. İşte, 2. el araç almayı planlayanlar için dikkat edilmesi gerekenler…

Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz - Sayfa 1

TEKNİK KONTROLLER

Aracın motor, şanzıman, elektrik sistemleri gibi teknik detaylarını profesyonel bir ekspertiz ile kontrol ettirin.

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Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz - Sayfa 2

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

Aracın dış yüzeyindeki darbe ve çiziklerin kontrolünü gerçekleştirin. Ayrıca özel ekipmanlar yardımıyla daha önce uygulanan boya ve onarım işlemlerini kontrol ettirin.

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Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz - Sayfa 3

KİLOMETRE DURUMU

Araç kilometresi ile ilgili gerçekçi bilgilere sahip olmak, gelecekteki bakım masraflarını tahmin etmeniz açısından önemlidir.

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Ekspertiz uzmanı uyardı: İkinci el araç satın alırken bunlara dikkat etmelisiniz - Sayfa 4

KAZA GEÇMİŞİ

Araç üzerinde daha önceki kaza veya hasar durumu olup olmadığını mutlaka öğrenin. Kaza geçmişi aracın değerini ve güvenliğini etkileyebilir.

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