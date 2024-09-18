Elektrikli araç bataryaları uzaktan patlatılabilir mi? İşte en güvenilir 6 elektrikli araç
Lübnan’da İsrail’in düzenlediği çağrı cihazlarına yönelik saldırı siber güvenlik tartışmalarını alevlendiriyor. Uzaktan yönetilebilen ve kablosuz cihazlardan uzak durulması çağrıları yapılırken özellikle de elektrikli araç kullanıcılarının bataryalarının patlatılabileceğine yönelik endişeler de arttı. Peki elektrikli araçlar patlatılabilir mi? En güvenli 6 elektrikli araç
Lübnan'da Hizbullah üyelerinin haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarına yönelik saldırı siber güvenlik konusunu gündeme getirdi. Saldırıda çağrı cihazlarının patlatılması da bir başka endişeyi elektronik araçların patlama riski olup olmadığı tartışmalarını başlattı. Saldırının ardından kablosuz cihazlardan uzak durulması çağrıları tedirginliği artırıyor.
TÜM ELEKTRONİK CİHAZLAR RİSKLİ Mİ?
Fortune’a konuşan New York Üniversitesi Mesleki Çalışmalar Okulu'ndaki Küresel İlişkiler Merkezi'nde yardımcı öğretim görevlisi olan Nicholas Reese, bu tür saldırıların Hizbullah'ı iletişim stratejilerini değiştirmeye zorlayacağını belirterek, Salı günkü patlamalardan kurtulanların "sadece çağrı cihazlarını değil, telefonlarını da atacaklarını ve tabletlerini veya diğer elektronik cihazlarını da geride bırakacaklarını" açıklamasını yaptı. Saldırıya ilişkin birkaç teori de ortaya atıldı. En güçlü tahmin ise çağrı cihazlarının Hizbullah'a ulaştırılmasından önce çok küçük patlayıcı düzenekler yerleştirilmiş ve daha sonra hepsi aynı anda, muhtemelen bir radyo sinyaliyle uzaktan tetiklenmiş olabileceği olarak öne çıkıyor.
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR TETİKLEYEBİLİR
Bir diğer olasılık ise, çağrı cihazlarının işletim sistemine kötü amaçlı yazılım yerleştirilmiş olması ve bu yazılımın cihazın pillerinin belirli bir zamanda aşırı yüklenmesine ve alev almasına yol açmış olması.
Hizbullah yetkilisi ve Lübnan güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çağrı cihazları önce ısındı ve ardından Salı günü öğleden sonra bunları taşıyanların ceplerinde veya ellerinde patladı.
Hizbullah yetkilisi, bu çağrı cihazlarının lityum iyon pillerle çalıştığını söyledi ve cihazların İsrail'in "güvenlik operasyonu" sonucu hedef alınması sonucu patladığını iddia ederek daha fazla ayrıntı vermedi.
ELEKTRİKLİ ARABALARDA DA KULLANILIYOR
Aşırı ısındığında lityum iyon piller duman çıkarabilir, eriyebilir ve hatta alev alabilir. Şarj edilebilir lityum piller, cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli arabalara kadar değişen tüketici ürünlerinde kullanılır. Lityum pil yangınları 590 C'ye (1.100 F) kadar yanabilir.