Elektrikli araç bataryaları uzaktan patlatılabilir mi? İşte en güvenilir 6 elektrikli araç

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR TETİKLEYEBİLİR

Bir diğer olasılık ise, çağrı cihazlarının işletim sistemine kötü amaçlı yazılım yerleştirilmiş olması ve bu yazılımın cihazın pillerinin belirli bir zamanda aşırı yüklenmesine ve alev almasına yol açmış olması.

Hizbullah yetkilisi ve Lübnan güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çağrı cihazları önce ısındı ve ardından Salı günü öğleden sonra bunları taşıyanların ceplerinde veya ellerinde patladı.

Hizbullah yetkilisi, bu çağrı cihazlarının lityum iyon pillerle çalıştığını söyledi ve cihazların İsrail'in "güvenlik operasyonu" sonucu hedef alınması sonucu patladığını iddia ederek daha fazla ayrıntı vermedi.