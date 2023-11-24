Elektrikli araç satışı 10 ayda 60 bini geçti, pazarda yüzde 50 büyüme beklentisi

Gelecek sene yaklaşık 100 bin elektrikli otomobilin satılabileceğini öngördüklerini belirten Yıldırhan, “Elektrikli otomobillere çok büyük bir ilgi var. Bunu Türkiye genelinde görebildiğimiz kadar Diyarbakır özelinde de görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 14 bin elektrikli otomobil satılmışken, bu yılın ilk 10 ayında bu rakam 60 binli rakamları geçmiş durumda. Muhtemelen yıl sonuna kadar 70 bin adet tam elektrikli otomobil satılmış olacak. Önümüzdeki yıl bu rakamın 100 bini geçeceğini öngörmekteyiz. Gelecek yıl otomotiv sektöründe yüzde 30-35 civarında daralma gözükürken, elektrikli otomotiv pazarında yüzde 50'ye yakın bir büyümeden söz edebiliriz. Diyarbakır'da bugün itibarıyla piyasada gezen 3 binin üzerinde elektrikli otomobil var. Diyarbakır'da her geçen gün elektrikli otomobillere ilginin arttığını, satışların arttığını gözlemleyebiliriz. Muhtemelen 2024 yılında Diyarbakır'da da bu sayı 10 binli rakamları geçecektir.” dedi.

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