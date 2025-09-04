Elektrikli araçlar ne kadar tasarruf sağlıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının dalgalı seyrine karşı alternatif çözümler arayan sürücüler, yönünü giderek daha fazla elektrikli araçlara çeviriyor. Peki, bu dönüşüm gerçekten tasarruf sağlıyor mu? Uzmanlara göre, cevap net; Evet, hem de ciddi oranlarda.
YAKIT MALİYETİNDE YÜZDE 70’E VARAN DÜŞÜŞ
Elektrikli araçlar, benzinli ya da dizel araçlara göre kilometre başına daha düşük maliyetle yol alıyor. Ortalama bir içten yanmalı motorlu araç, 100 kilometrede yaklaşık 8 litre yakıt tüketiyor. Güncel fiyatlarla bu, yaklaşık 300 TL’yi buluyor. Elektrikli araçlarda ise aynı mesafe 25-35 TL bandında şarjla geçilebiliyor. Bu da yaklaşık %70’lik bir tasarruf anlamına geliyor.
DAHA AZ BAKIM, DAHA AZ MASRAF
Elektrikli motorlar, çok daha az hareketli parçaya sahip. Bu sayede düzenli bakım ihtiyacı azalıyor. Yağ değişimi, egzoz tamiri, debriyaj veya vites kutusu gibi masraflar neredeyse yok. Ortalama bir sürücü, bakım maliyetlerinde yılda 2.000 TL’ye kadar kazanç sağlayabiliyor.
UZUN VADEDE 5 YILDA 50 BİN TL'YE YAKIN TASARRUF
Bir elektrikli aracın ortalama yıllık tasarruf potansiyeli, yakıt ve bakım dahil edildiğinde 5.000 ila 10.000 TL arasında değişiyor. Bu da 5 yıllık kullanımda toplamda 25.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen bir maliyet avantajı demek. Elbette bu rakamlar, aracın modeli, kullanım sıklığı ve enerji fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir.