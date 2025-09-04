Elektrikli araçlar ne kadar tasarruf sağlıyor?

YAKIT MALİYETİNDE YÜZDE 70’E VARAN DÜŞÜŞ

Elektrikli araçlar, benzinli ya da dizel araçlara göre kilometre başına daha düşük maliyetle yol alıyor. Ortalama bir içten yanmalı motorlu araç, 100 kilometrede yaklaşık 8 litre yakıt tüketiyor. Güncel fiyatlarla bu, yaklaşık 300 TL’yi buluyor. Elektrikli araçlarda ise aynı mesafe 25-35 TL bandında şarjla geçilebiliyor. Bu da yaklaşık %70’lik bir tasarruf anlamına geliyor.