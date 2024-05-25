Elektrikli Doblo fiyatları belli oldu: E-Doblo Cargo ve E-Doblo ne kadar?

Yeni Doblo’nun en dikkat çeken yanlarından birisi de güvenlik özellikleri ve sürücü destek sistemleri oluyor. Doblo’nun Cargo ve Combi versiyonlarında birçok sürücü destek sistemi ve güvenlik öğeleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freni, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, sürücü yorgunluk asistanı ve hız levhası okuma ile akıllı hız asistanı gibi özellikler yer alıyor. Tüm versiyonlarında standart olarak sunulan bu özellikleri ile Doblo, tüm yolculukların konforlu ve güvenli geçmesini sağlıyor.