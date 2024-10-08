Elektrikli otomobil devi zirvede: İşte dünyanın en büyük otomobil üreticileri, kıyasıya rekabet!

Benzer şekilde Çinli otomobil üreticilerinin de varlığı artık daha hissedilebilir oldu. Her ne kadar ek vergiler getirilse de Çinli firmalar halen pazarda iyi bir konuma sahip ve piyasaya değerini büyütmeye devam ediyor.

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