Elektrikli otomobil devi zirvede: İşte dünyanın en büyük otomobil üreticileri, kıyasıya rekabet!
Elektrikli otomobil satışları artmaya devam ederken, bu otomobilleri üreten firmaların da değerleri günden güne artıyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticileri belli oldu. Elektrikli otomobil devi tüm rakiplerini geride bıraktı.
Otomobil pazarında kıyasıya rekabet devam ederken, tüketiciler son birkaç yıldır odak noktasını elektrikli modellere çevirmeye başladı.
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)
Türkiye de yerli otomobil Togg ile elektrikli otomobil pazarına adım atarken, dünyada ise Tesla sesleri yankılanıyor. Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, her yıl satış rekorlarıyla kayıtlara geçiyor.
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)
Benzer şekilde Çinli otomobil üreticilerinin de varlığı artık daha hissedilebilir oldu. Her ne kadar ek vergiler getirilse de Çinli firmalar halen pazarda iyi bir konuma sahip ve piyasaya değerini büyütmeye devam ediyor.
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İŞTE EN BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ
33 YILLIK POMPACI TAVSİYE ETTİ ; BENZİNLİĞİN YOLUNU UNUTTURAN 12 OTOMOBİL (TIKLA GÖR)