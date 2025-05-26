Elektrikli otomobil markaları fiyat kırdı! İşte 1.5 milyon TL'nin altında satılan 8 model

Citroen, elektrikli B-SUV sınıfında yer alan e-C3 Aircross'u da satışa sundu. Aynı motor-batarya altyapısına sahip aracın lansmana özel fiyatı da 1 milyon 249 bin TL olarak belirlendi. WLTP’ye göre bu model 303 km karma menzile sahip.

İşte 1.5 milyon TL'nin altında satılan 8 elektrikli araba modeli