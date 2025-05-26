Elektrikli otomobil markaları fiyat kırdı! İşte 1.5 milyon TL'nin altında satılan 8 model
Elektrikli araç fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Markalardan gelen fiyat adımları fiyatlarını aşağı çekti. Son olarak Citroen, yeni e-C3 Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller arasında en düşük başlangıç fiyatlı araç oldu. İşte 1.5 milyon TL'nin altında satılan 8 model...
Elektrikli araçta fiyat sürprizi
Elektrikli araç piyasasında fiyat sürprizi yaşanıyor. Son olarak Citroen’den rakiplerine büyük salvo geldi. Marka, yeni e-C3 ile elektrikli araç pazarında fiyatları aşağıya çektiğini duyurdu.
Türkiye’de elektrikli otomobiller arasında en düşük fiyat
Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, Mayıs itibarıyla satışa sunulan yeni elektrikli modeli e-C3, 1 milyon 99 bin 900 TL’lik lansman fiyatıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, “Bu rakam, şu anda Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller arasında en düşük başlangıç fiyatı” dedi.
Citroen e-C3’ün 44 kWh bataryaya, 83 kW güce ve WLTP’ye göre 320 km karma menzile sahip olduğunu dikkat çekerek, aynı markanın Aircross’unun da lansmana özel fiyatıyla satışa sunulduğunu belirtti.
Citroen, elektrikli B-SUV sınıfında yer alan e-C3 Aircross'u da satışa sundu. Aynı motor-batarya altyapısına sahip aracın lansmana özel fiyatı da 1 milyon 249 bin TL olarak belirlendi. WLTP’ye göre bu model 303 km karma menzile sahip.
İşte 1.5 milyon TL'nin altında satılan 8 elektrikli araba modeli