Elektrikli otomobiller için “Ağırlık vergisi” geliyor, SUV modeller hedefte
Elektrikli araçlara uygulanan vergiler halihazırda çok tartışılırken, İngiltere’de sunulan ilginç öneri tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı ağırlıklara sahip elektrikli modeller için ağırlık vergisi gündemde.
Sürekli vergilerle gündeme gelen elektrikli otomobiller, bu kez de büyük bir engelle karşı karşıya kalabilir.
İngiltere’de ortaya atılan bir öneri, elektrikli otomobiller için ağırlık vergisi getirilmesini öngörüyor.
Ulaşım ve Çevre kampanyası yürüten aktivistler, Range Rover, Mercedes-Benz ve Porsche gibi ağır SUV modellerine ek araç vergisi getirilmesini önerdi. Ulaşım ve Çevre kuruluşu, "Büyük Araç Vergisi" adını verdikleri yeni bir harcın yollara verilen zararı ve artan kaza risklerini yansıtacağını savunuyor.