Elektrikli otomobillerde pil ömrü nasıl uzatılır?

1-) ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PİL ÖMRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Elektrikli otomobil teknolojisi hızla gelişiyor ancak batarya, aracın en pahalı ve hassas parçası olarak öne çıkıyor. Bir otomobilin menzilini, performansını ve ikinci el değerini doğrudan etkileyen pil ömrü, sürücüler için belirleyici bir unsur haline geldi. Uzun ömürlü bir batarya, sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel açıdan da avantaj sağlıyor. Çünkü otomobilin bataryası ne kadar uzun yaşarsa, o kadar az atık üretiliyor. Bu da karbon ayak izini ciddi şekilde azaltıyor. Dolayısıyla pil sağlığını korumak, artık otomobil sahiplerinin sorumluluk alanına giriyor.