Elektrikli otomobillerde yeni dönem! Bu özellikle gelen araçlar ülkenin kapısından bile alınmayacak
Tesla’dan kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle kapı kollarında yeni bir dönem başlıyor. Çin, tüm ülkelere örnek olacak kararını açıkladı.
Elektrikli otomobiller dünyanın dört bir yanında yaygınlaşırken, Tesla gibi ikon markalar otonom ve diğer teknolojileriyle otomobillerde farklı bir deneyim sunuyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda yaşanan trajik olaylar, kullanıcıları elektrikli otomobil konusunda çıkmaza soktu.
Bilmeyenler için Tesla’nın elektrikli araçlarında kullanmaya başladığı gizli kapı kolu tasarımı, araç içindeki vatandaşların çıkamaması nedeniyle birçok ölüme neden olmuştu. Bu durum tüketiciler arasında endişelere neden olurken Çin hükümeti, son derece katı bir karar aldı.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, artık Çin'de satılan tüm araçların bagaj hariç her kapısında hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel olarak açılabilen mekanik bir mandal bulunması zorunlu hale getirilecek.
1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kurallar, her kapıda el ile müdahale edilebilecek en az 6 cm x 2 cm x 2.5 cm ölçülerinde bir alanın bulunmasını şart koşuyor. Ayrıca araçların içinde, yolculara kapıların acil durumlarda nasıl açılacağını gösteren açık işaretlerin bulunması da zorunlu olacak. 2012 yılında Elon Musk’ın Tesla Model S ile popüler hale getirdiği bu gömme kapı kolları, sürtünmeyi azaltarak verimliliği az da olsa artırsa da, kaza anında elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla birer "ölüm tuzağına" dönüşebiliyordu.