Elektrikli otomobillerde yeni dönem! Bu özellikle gelen araçlar ülkenin kapısından bile alınmayacak

1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kurallar, her kapıda el ile müdahale edilebilecek en az 6 cm x 2 cm x 2.5 cm ölçülerinde bir alanın bulunmasını şart koşuyor. Ayrıca araçların içinde, yolculara kapıların acil durumlarda nasıl açılacağını gösteren açık işaretlerin bulunması da zorunlu olacak. 2012 yılında Elon Musk’ın Tesla Model S ile popüler hale getirdiği bu gömme kapı kolları, sürtünmeyi azaltarak verimliliği az da olsa artırsa da, kaza anında elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla birer "ölüm tuzağına" dönüşebiliyordu.