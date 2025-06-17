Elektrikli otomobillerin en pahalı ve en ucuz şarj edildiği ülkeler! Türkiye'nin sırası şaşırttı

Elektrikli otomobiller, içten yanmalı yani fosil yakıta ihtiyaç duyan otomobillere kıyasla daha fazla tasarruf ettiriyor. Peki elektrikli otomobillerin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Switcher isimli yabancı bir kuruluş tarafından yapılan araştırma kapsamında, elektrikli otomobil şarjlarının en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Araç modeli, yükleme yöntemi, hava koşulları ve birçok faktörü araştıran kuruluş, en ucuz ve en pahalı ülkeleri açıkladı. İşte çok merak edilen o liste: