Elektrikli otomobillerin en pahalı ve en ucuz şarj edildiği ülkeler! Türkiye'nin sırası şaşırttı
Elektrikli otomobillerin satışı her geçen gün artarken, elektrikli şarj istasyonları da buna bağlı olarak artıyor. Peki elektrikli otomobillerin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangisi? Türkiye’nin sırası şaşırttı. İşte dikkat çeken liste…
İçten yanmalı motorlara sahip araçlar, artık dünya çapında yerini elektrikli modellere bırakmaya başladı.
Türkiye, bu süreçte trende ayak uyduran en hızlı ülkelerden biri oldu. Üstelik yerli otomobil Togg’un da tamamen elektrikli olması, bu sayının artmasındaki önemli bir faktör olarak görülüyor.
Elektrikli otomobiller, içten yanmalı yani fosil yakıta ihtiyaç duyan otomobillere kıyasla daha fazla tasarruf ettiriyor. Peki elektrikli otomobillerin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Switcher isimli yabancı bir kuruluş tarafından yapılan araştırma kapsamında, elektrikli otomobil şarjlarının en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Araç modeli, yükleme yöntemi, hava koşulları ve birçok faktörü araştıran kuruluş, en ucuz ve en pahalı ülkeleri açıkladı. İşte çok merak edilen o liste: