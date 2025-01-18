Elektrikli otomobillerin görünmeyen yüzü: Kış testleri yapıldı, meğer vaat edilenin çok altında..
Elektrikli otomobiller yaygınlaşırken menzil sorunları da baş gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir test, bu otomobiller için vaat edilen özelliklerin tersini ortaya koyuyor.
İçten yanmalı motorların yerini artık elektrikli araçlar almaya başladı. Türkiye’de de özellikle son iki yılda elektrikli otomobillere geçiş hızlanırken, bu sayı 2025’te daha da artacak.
Ancak tüketicilerin elektrikli otomobil endişeleri bir türlü bitmiyor. Nitekim bazı konularda haklı da olabilirler. Yanma söz konusu olduğunda bazı yalan yanlış efsaneler ortada dolaşsa da, menzillerle ilgili de ciddi bir problem var.
Elektrikli otomobillerin en büyük dezavantajlarından biri şüphesiz menzillerinin çok yeterli seviyede olmaması.