Elektrikli otomobillerin saç baş yolduran sorunu çözülüyor: Kışın artık kimse isyan etmeyecek
Elektrikli otomobillerin pil sorunu, kışın bile dert olmaktan çıkacak. Geliştirilen yeni pil teknolojisi, soğuk havalarda bile menzili büyük ölçüde koruyacak. İşte detaylar…
Kış aylarında elektrikli araç kullanıcılarının en büyük korkusu, menzilin tepe taklak olmasıdır. Soğuk hava, lityum iyon pillerin adeta baş düşmanı; performansı düşürüyor, şarjı yavaşlatıyor.
Otomobil devleri ile ortak çalışan pil firmaları, araçlardaki bataryaların korunması ve daha dayanıklı olması için önemli adımlar atıyor. Öyle ki Addionics, belki de tüm elektrikli araçlara çözüm olacak bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor.
İsrail merkezli şirket, pillerin dondurucu soğuklarda bile yüksek performans sunmasını sağlayacak yeni bir üç boyutlu (3D) pil mimarisi geliştirdi. Business Wire'ın haberine göre bu tasarım, mevcut pillerdeki düz metal folyo akım toplayıcıları, özel mühendislik ürünü gözenekli yapılarla değiştiriyor.
SOĞUK HAVA PİLLERİ NEDEN BU KADAR ZORLUYOR?
Düşük sıcaklıklar elektrikli araçlar için tam bir baş ağrısı. Zira piller daha az enerji sağlarken, araç aynı zamanda kabini ve pili ısıtmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Addionics verilerine göre, ağır kış şartlarında bir elektrikli araç menzilinin tahminen %40'ını kaybedebiliyor. Yani basit bir örnekle bu, normalde 400 kilometre giden aracınızın aniden 240 kilometreye düşmesi anlamına geliyor.