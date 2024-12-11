Elektrikli otomobillerle ilgili bir efsane daha çürüdü! Araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı! Meğer..
Elektrikli otomobillerle ilgili endişeler devam ederken, ABD’li bilim insanları yanlış bilinen bir doğruya daha açıklık getirdi. Meğer sanıldığının aksine daha uzun dayanıyormuş…
Elektrikli otomobiller, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip araçların yerini almaya başladı.
Türkiye’de de elektrikli otomobil kullanıcı sayısı her geçen artarken, bu otomobillere geçiş yapmakta halen kararsız olan binlerce, hatta milyonlarca kişi var.
Bilindiği üzere elektrikli otomobillerde en çok tartışılan konulardan biri bataryalar. Neredeyse bir araba fiyatına tekabül eden bataryaların, çok uzun süre dayanmadığı ve kullanıcısını yıllar sonra yarı yolda bırakacağına dair birçok efsaneler var.
Ancak bu efsaneler, yakın zamanlı bir araştırma sonucunda çürültü diyebiliriz. ABD’li bilim insanları, elektrikli otomobil pilleriyle ilgili efsaneyi resmen çürüttü.
Stanford Üniversitesi araştırmacıları, çoğu elektrikli aracın gerçek kullanım koşullarının, çekiş bataryalarının ömrünü, üreticilerin laboratuvar test sonuçlarına dayanarak tahmin ettiklerinden farklı bir şekilde etkilediğini keşfettiler. Araştırmacılar, laboratuvar ortamında uygulanan yükleme döngülerinin, çekiş bataryalarının kullanım ömrünü tahmin etmede her zaman doğru sonuçlar vermediğini ve kendi geliştirdikleri yeni test metodolojisinin bu konuda daha gerçekçi sonuçlar sunduğunu belirtti.